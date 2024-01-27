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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İSTANBUL BOĞAZI\'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
27.01.2024 - 22:59,
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışması sürerken, deniz polisi de çalışmanın yapıldığı yerde önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI - Son Dakika
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