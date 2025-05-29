İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Askıya Alındı

İSTANBUL Boğazı gemi trafiği, Osman Gazı Gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazı (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
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