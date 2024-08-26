İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Kuzey-Güney Yönünde Açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 00.01 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sredina isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Sredina isimli Panama bandralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.