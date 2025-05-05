İstanbul Boğazı'nda Kirlilik Alarmı! - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Kirlilik Alarmı!

İstanbul Boğazı'nda müsilaj tehlikesi artıyor. Kirlilik nedeniyle denize girmek tehlikeli hale geldi.

05.05.2025 17:44
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İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik böyle görüntülendi

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Çetintaş:

"Eğer rüzgar esmez, hava sertleşmezse müsilaj çok yoğun bir şekilde artacak"

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda deniz kirliliği Sarıyer'de yüzeye çıktı. Müsilaj tehlikesine dikkat çeken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizanaları, çöplerin ve ölü yosunların bir araya gelmesi, deniz salyasının oluşma nedenlerindedir. Sarıyer'de tehlikenin adımlarını görüyorsunuz. Bu tehlike daha büyük bir boyuta gelecek. Eğer yaz boyunca rüzgar esmez, hava sertleşmezse müsilaj çok yoğun bir şekilde artacak" dedi.

Öte yandan, Boğaz'daki kirlilik havadan görüntülendi. Sarıyer'de denizde oluşan kirlilik, sahilde gün yüzüne çıktı. Kirlilik nedeniyle deniz yüzeyinde çöplerin yüzdüğü ve denizanaları görüldü. Ölen denizanası sürüsü ile birlikte biriken kirlilik havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöplerin su yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj hakkında konuşan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, tehlikenin arttığına dikkat çekti.

"Sahillerde yoğun bir kirlilik birikiyor"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizleri kirleten 54 kirleticiden bir türü de denizanaları, çöplerin ve ölü yosunların bir araya gelmesidir. Deniz salyasının oluşma nedenlerinden biridir. Bu sahillerde yoğun bir kirlilik birikiyor. Burada da görüldüğü gibi denizanaları beyazlaşmaya ve ölmeye başladılar. Denizanaları sıvı hale gelerek dibe çökecek. Burada balık neredeyse yoktur. Marmara Denizi ve Boğazlarda kirlilik nedeniyle balık çeşidi çok azalmıştır. Günümüzde çeşitlilik sayısı daha da düşmektedir. Bu mevsimin göç mevsimi olmasına rağmen denizin dibinde oksijen yeterli değildir. Balıklar oksijensiz kaldığı için kitle halinde ölmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tehlike daha büyük bir boyuta gelip artacak"

Zafer Murat Çetintaş, "İstanbul'un gözbebeği Sarıyer gibi ünlü bir lokasyonda bu kirliliğin olması gerçekten çok üzücü. Çok içler acısı bir durum. Ozon jeneratörlerini bu tür kıyılara yerleştirmek durumundayız. Sayıları yüzlerce, binlerce de olsa önemli olan Marmara Denizi'ni maliyeti artmadan kurtarmaktır. Bu yaz denize girilmeyecek kadar büyük bir tehlike var. Şu anda burada tehlikenin adımlarını görüyorsunuz. Bu tehlike daha büyük bir boyuta gelip artacak. Eğer rüzgar esmez, hava sertleşmezse müsilaj çok yoğun bir şekilde artacak. Çünkü dip sularıyla, Boğaz sularına gelmiş müsilaj dedikleri deniz salyasına rastlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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