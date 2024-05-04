İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı\'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldı. Yarın da yat yarışları devam edecek.

04.05.2024 17:15
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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü - Son Dakika

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