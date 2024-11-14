İstanbul Boğazı'nda dev petrol platformunun geçişi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Transocean Barents isimli sondaj gemisi geçişinin tamamlanmasına müteakip güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadesine yer verildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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