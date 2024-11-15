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İstanbul Boğazı sisle kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da günün aydınlanmasıyla beraber sis manzarası oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin sis içerisine gömülmesi kartpostallık görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da günün aydınlanması ile beraber sabahın erken saatlerinde sis oluştu. Özellikle İstanbul Boğazı'nda ve şehrin yüksek kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin beyaz sis içerisine gömülmesi kartpostallık görüntülere sahne oldu. Ayrıca sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin de düştüğü görüldü.