İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İmar Planını Yeniden Yürürlüğe Soktu - Son Dakika
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İmar Planını Yeniden Yürürlüğe Soktu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ataşehir'in Kayışdağı ve İnönü mahallelerindeki Uygulama İmar Planı'nı durduran İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını kaldırdı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, uygulamaların hızla devam edeceğini açıkladı.

03.03.2025 17:10  Güncelleme: 18:56
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(İSTANBUL) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Ataşehir'in Kayışdağı ve İnönü mahallelerindeki Uygulama İmar Planı'nı durduran İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını kaldırdı. Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, "Belediye olarak, mahalle sakinlerimizin talepleri ve şikayetlerini de dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm sürecini başlattık. Şimdi, bölgedeki uygulamalar kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Kayışdağı ve İnönü mahallelerine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı, bir parsel maliki tarafından açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesince durdurulmuştu.

Uygulama İmar Planının iptal edilmesine yönelik süreç Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çözüme ulaştı. Süreci titizlikle takip ederek, bölgedeki mağduriyeti, vatandaşlardan gelen talepleri ve endişeleri de dikkate alarak, gerekli adımları atan Ataşehir Belediyesi, yaşanan aksaklığın hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayarak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı ile uygulamanın kaldığı yerden devam etmesini mümkün kıldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararını kaldırmasıyla önceki imar planı yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kayışdağı ve İnönü mahallelerimizle ilgili hayata geçirilen Uygulama İmar Planının durdurulmasına yönelik bölgedeki mağduriyetleri gidermek, sorunu çözmek adına gereken adımları attık. Belediye olarak, mahalle sakinlerimizin talepleri ve şikayetlerini de dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm sürecini başlattık. Şimdi, bölgedeki uygulamalar kaldığı yerden devam edecek. Emeği geçen tüm kamu görevlilerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İmar Planını Yeniden Yürürlüğe Soktu - Son Dakika

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