İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece\'deki çöken binayla ilgili açıklama yaptı

(ANKARA) -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, Küçükçekmece
'de çöken bina ile ilgili "Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun."
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