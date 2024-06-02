İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece\'deki çöken binayla ilgili açıklama yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun."