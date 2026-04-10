İstanbul Başsavcısı Dönmez'den Uyuşturucu, Bahis ve Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Başsavcısı Dönmez'den Uyuşturucu, Bahis ve Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar

10.04.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, uyuşturucu ve yasadışı bahis soruşturmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 255 ünlü hakkında işlem yapıldığı, 400 torbacının tutuklandığı ve yeni operasyonların geleceği belirtildi. Haksız fiyat artışlarına yönelik incelemeler de devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 255 ünlü hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 169'unda uyuşturucu madde rastlandığını belirtti. Son 2 ayda 400 torbacının tutuklandığını ve uyuşturucu dosyasında 32 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Yeni operasyonların olacağına işaret eden Dönmez, ünlü ve iş adamlarına ilişkin yeni veriler elde edildikçe savcılığa davet edileceklerini ifade etti.

Yasadışı bahis soruşturmalarında son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendiğini, 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 108'inin tutuklandığını açıkladı. Sporda bahis soruşturmasında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldığını ve 56 şüpheli hakkında dava açıldığını dile getirdi. Bahis konusunda büyük yeni soruşturmaların yakın zamanda meyvesini vereceğini ve sistemin çökertilmesine gideceğini vurguladı.

Haksız fiyat artışlarına yönelik olarak, temel gıda ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü, kırmızı ve beyaz et ile sebzelerdeki fiyat hareketliliğinin incelendiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarıyla koordinasyonlu çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin şüpheli sayısının 16 olduğunu ve incelemelerin devam ettiğini söyledi. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa için sona gelindiğini, iki hafta içinde iddianamenin yazılmasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Fatih Dönmez, Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Başsavcısı Dönmez'den Uyuşturucu, Bahis ve Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:11:57. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Başsavcısı Dönmez'den Uyuşturucu, Bahis ve Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.