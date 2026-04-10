İstanbul Başsavcısı Dönmez'den Uyuşturucu, Bahis ve Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 255 ünlü hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 169'unda uyuşturucu madde rastlandığını belirtti. Son 2 ayda 400 torbacının tutuklandığını ve uyuşturucu dosyasında 32 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Yeni operasyonların olacağına işaret eden Dönmez, ünlü ve iş adamlarına ilişkin yeni veriler elde edildikçe savcılığa davet edileceklerini ifade etti.

Yasadışı bahis soruşturmalarında son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendiğini, 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 108'inin tutuklandığını açıkladı. Sporda bahis soruşturmasında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldığını ve 56 şüpheli hakkında dava açıldığını dile getirdi. Bahis konusunda büyük yeni soruşturmaların yakın zamanda meyvesini vereceğini ve sistemin çökertilmesine gideceğini vurguladı.

Haksız fiyat artışlarına yönelik olarak, temel gıda ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü, kırmızı ve beyaz et ile sebzelerdeki fiyat hareketliliğinin incelendiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarıyla koordinasyonlu çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin şüpheli sayısının 16 olduğunu ve incelemelerin devam ettiğini söyledi. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa için sona gelindiğini, iki hafta içinde iddianamenin yazılmasının beklendiğini açıkladı.