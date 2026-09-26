İstanbul'da 100 kursiyerin motosikletli polis eğitimi Yıldız'ın son dersiyle bitti - Son Dakika
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İstanbul'da 100 kursiyerin motosikletli polis eğitimi Yıldız'ın son dersiyle bitti

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İstanbul'da motosikletli polis timlerinde görev alacak 100 kursiyerin eğitimi, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın son dersiyle tamamlandı. Eğitimde şüpheli motosiklet takibi ve dron koordinasyonu uygulamalı gösterildi; 100 personel İstanbul'da motosikletli timlerde görev alacak.

İstanbul'da, motosikletli polis timlerinde görev yapacak 100 kursiyerin eğitimleri İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın verdiği son dersle tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu"nun son dersi, İstanbul Havalimanı İGA Yerleşkesi'nde bulunan müdürlüğün eğitim alanında yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Yıldız, eğitimin son dersinde kursiyerlerle bir araya geldi. Yıldız, motosikletli polis timlerinin görev ve müdahale kabiliyetlerine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Kursiyer polislerin motosikletleriyle gerçekleştirdiği akrobasi gösterilerinin de yer aldığı eğitimde, şüpheli bir motosikletin takibine ilişkin senaryo da uygulandı.

Ekipler, şüpheliyi motosikletlerle takip ederken dronla havadan yapılan takip sayesinde karadaki ekiplerle hava unsuru arasında sağlanması gereken koordinasyon kursiyerlere uygulamalı gösterildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan 100 personel, İstanbul'un huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda motosikletli polis timlerinde görev alacak.

Senaryo kapsamında kaçan şüphelinin motosikletli yunus polisleri tarafından yakalanması polis dronuyla da kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 100 kursiyerin motosikletli polis eğitimi Yıldız'ın son dersiyle bitti - Son Dakika
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