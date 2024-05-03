İstanbul'da 16 Bin 318 Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 16 Bin 318 Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi

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İstanbul'da Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartı ve sahte sürücü belgesi bulundu. Operasyonda 4 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

03.05.2024 14:59
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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul'da Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartı ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Sahtecilikle ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis, farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yapıldığı ve bu yöntemle göçmen kaçakçılığı suçu işlediği belirlenen kişilere yönelik Avcılar semtinde 3 ayrı eve operasyon yaptı.

Operasyonda A.A.(35), M.A.(43), A.A.A(19) ve E.H.(30) isimli yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 16 bin 318 adet sahte pasaport, sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi, Hava Kara Hudut Kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi, 250 gram altın, 5 bin avro, 800 dolar ve sahte belge üretiminde kullanılan birçok materyal ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

İstanbul\'da 16 Bin 318 Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 16 Bin 318 Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 16 Bin 318 Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi - Son Dakika
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