İstanbul\'da 23 spor kulübüne maddi yardım ve malzeme desteği sağlandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki 23 spor kulübüne maddi yardım ve malzeme desteği sağlandı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Gençlerimizin sporla buluşmasına ve daha iyi imkanlarla antrenman yapmalarına katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

İBB ve Ataşehir Belediyesi, Ataşehir'de faaliyet gösteren 23 spor kulübüne maddi yardım ve malzeme desteği verdi. İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projeyle, öncelikle spor kulüplerinin eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlendi ardından spor kulüplerine ihtiyaç duydukları çeşitli malzemeler, ekipmanlar ve maddi destek verildi.

Başkan Adıgüzel, spor kulübü üyeleriyle bir araya geldi

Destek sayesinde genç sporcuların daha iyi koşullarda antrenman yapmalarını ve sporla daha etkin bir şekilde buluşmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Adıgüzel, yardım yapılan spor kulüplerinin üyeleriyle bir araya geldi. Adıgüzel, "Gençlerimizin sporla buluşmasına ve daha iyi imkanlarla antrenman yapmalarına katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk. Sporun birleştirici gücünü her alanda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.