İstanbul'da 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve panik yaratacak spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabı ve linke erişim engeli kararı verildiğini açıkladı. Kararın Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilerek uygulanması için harekete geçildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılara korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sanal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 Adet sosyal medya hesabına ve linke İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilerek, karar gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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