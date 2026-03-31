İstanbul'da 3 Günde 97,8 kg Yağış - Son Dakika
İstanbul'da 3 Günde 97,8 kg Yağış

31.03.2026 12:19
İstanbul'da 3 günde metrekareye ortalama 97,8 kg yağış düştü, 670 acil ihbar alındı.

İstanbul Valiliği, 3 gündür etkisini gösteren yağışlarda, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yağışın bugün sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu anımsatıldı.

Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, "Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür." denildi.

AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri olmak üzere toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç, iş makinesi ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin en alt seviyede tutulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralandı:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir. İDO BUDO Şehir Hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesi, 28 tehlike arz eden parça."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 Günde 97,8 kg Yağış - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da 3 Günde 97,8 kg Yağış - Son Dakika
