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İstanbul'da Depoda 38 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da Depoda 38 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu

İstanbul Başakşehir'de bir depoda yapılan operasyonda, özel yapılmış ahşap kavanozlara konulmuş 38 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucuyu satacağı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

İstanbul\'da Depoda 38 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu
21.12.2023 - 09:17,
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İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 38 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir'de bir depoda uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Narkotik madde tespit köpeklerinin de katıldığı operasyonda, özel yapılmış ahşap kavanozlara konulmuş toplam 38 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sentetik uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen kişilere satacağı tespit edilen yabancı uyruklu B.O. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Başakşehir, İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Depoda 38 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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