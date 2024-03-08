İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 ton 420 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4'ü yabancı uyruklu 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.
Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi"
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 4 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi, 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Kırıkkale'de meslektaşları tarafından durdurulan kadın polis memuruna yapılan radar şakası sonrası çiçek hediye edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçları durdurarak kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi. Polis memurları, şaka yaparak radar girdiniz dedikten sonra Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, üzülmediği bir dünyada yaşamak istediklerini ifade etti.
Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.
Menteşe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Konakaltı Kültür merkezinde 'Sağlıklı Yaşamın Sırları' isimli bir seminer düzenlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı, kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnterpol aracılığıyla ve diplomatik yollarla Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istediklerini belirtti. Tunç, ayrıca Mısır ve ABD makamlarıyla da iletişim halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurulda ayrıca ERVA Spor Okulları projesi ve Kayserispor'un durumu da konuşuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?