İstanbul'da 5 ilçede 6 iş yeri kurşunlamaya karışan suç örgütüne operasyonda 21 gözaltı

İstanbul'da 6 eyleme karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleşen 6 ayrı iş yeri kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kimlik ve adres bilgilerinin tespitinin ardından düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.