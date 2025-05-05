İstanbul'da Aile Yaşam Maliyeti Artıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA), yapılan araştırmalara göre nisan ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin bir önceki aya göre, yüzde 2,91 artarak 90 bin 32 liraya yükseldiğini bildirdi.

İPA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin nisan ayındaki yaşam maliyetine yer verildi.

Açıklamada, yapılan araştırmalara göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,91, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,74 oranında arttığı belirtildi. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 90 bin 32 lira olduğu ifade edildi.