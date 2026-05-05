İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte mesai bitiminin ardından bazı caddelerde ve ana arterlerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ile yol yapım çalışmaları kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında da trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu İSTOÇ'tan, Mahmutbey Gişeleri'ne kadar da yoğunluk görülüyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar olan kısımda da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye'de başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor. Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında da trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.

Şile Otoyolu'nda da ise Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmı yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 72, Avrupa Yakası'nda yüzde 69, kent genelinde ise yüzde 70 olarak ölçüldü.