İstanbul\'da Akşam Trafiği Kilitlendi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, İstanbul genelinde ise yüzde 90 oldu. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Göztepe Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.