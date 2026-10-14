İstanbul'da akşam yağışı sürerken trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam yağışı sürerken trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

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İstanbul\'da akşam yağışı sürerken trafik yoğunluğu yüzde 89\'a çıktı
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Gece yarısından sonra başlayan aralıklı yağış İstanbul'da gün boyu sürdü, akşam etkisini yeniden artırdı. Saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıkarken su birikintilerine İBB İtfaiye ve İSKİ ekipleri müdahale ediyor.

(İSTANBUL) Gece yarısından sonra başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde trafik yoğunluğu 18.00 itibarıyla yüzde 89'a çıktı. Bazı bölgelerde oluşan su birikintilerine İBB İtfaiye ve İSKİ ekipleri müdahale ediyor.

Son 24 saatte İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM ile İstanbul Valiliği şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Uyarılarda olduğu gibi yağış ve fırtına gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Yağış sabaha kadar ve gün boyunca aralıklarla devam etti. Bazı bölgelerde oluşan su birikintilerine İBB ekipleri müdahale etti.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İBB ve bağlı iştirakleri bünyesinde; 1.190 personel ve 102 araç, 32 motopomp ile Yol Bakım, 1.150 personel ve 262 araç ile Atık Yönetimi/ İSTAÇ, 1.063 personel, 606 araç, 244 motopomp ve 587 dalgıç pompa ile İtfaiye, 1.056 personel ve 649 araç ile İSKİ ekipleri sahada görev yapıyor.

Çalışmalara ayrıca 824 personel ve 230 araç ile İGDAŞ; 822 personel ve 103 araç ile Park Bahçeler; 538 personel ve 33 araç ile Halkla İlişkiler; 529 personel ve 94 araç ile Zabıta, 482 personel ve 63 araç ile İETT; 300 personel ve 44 araç ile Metro İstanbul; 278 personel ve 60 araç ile İBB Trafik ve 160 personel ile Şehir Hatları ekipleri destek veriyor.

YAĞIŞ AKŞAMA DOĞRU ETKİSİNİ YENİDEN ARTIRDI

Yağış öğleden sonra şiddetini artırırken metrekareye düşen yağış oranı her geçen dakika arttı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Göktürk-Kemerburgaz yolunda mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğu da gittikçe arttı. İBB Trafik haritasına göre saat 16.30 sıralarında yüzde 80'lere, 18.00 sıralarında ise yüzde 89'lara ulaştı.

Kent genelinde ekiplerin su baskını, su birikintisi ihbarlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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