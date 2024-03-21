İstanbul'da asayiş uygulamasında 510 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında 510 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da asayiş uygulamasında 510 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 510'u yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 55 fişek, 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 33 bin 32 araç ve 1572 motosiklet kontrol edildi ve sürücülere 737 bin 137 lira trafik cezası kesildi.

21.03.2024 08:49
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İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 510'u yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

Denetimin 14.00 ila 16.00 saatlerinde kent genelindeki 218 noktada yapılan birinci aşamasına 1714 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada ise 1647 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 245 bin 949 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 682 şüpheli ile yoklama kaçağı 241 kişiden 510'u yakalandı, 19 şahsa idari işlem uygulandı.

Aramalarda 18 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 55 fişek, 395 gram uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Halka açık 557 yerde yapılan denetlemelerde 3 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 33 bin 32 araç ve 1572 motosiklet kontrol edildi. Uygulamada 1343 araç ve motosiklet ile 37 sürücü hakkında işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Sürücülere 737 bin 137 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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