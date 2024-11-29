İstanbul'da 'Barış ve İş Birliği için Belediye Başkanları Toplantısı' Düzenlenecek - Son Dakika
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İstanbul'da 'Barış ve İş Birliği için Belediye Başkanları Toplantısı' Düzenlenecek

İstanbul\'da \'Barış ve İş Birliği için Belediye Başkanları Toplantısı\' Düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12-14 Aralık 2024 tarihlerinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika yerel yönetimlerini ağırlayacak bir uluslararası toplantı düzenleyecek. Toplantı, şehir liderlerini ortak bir gelecek vizyonu etrafında birleştirerek barış inşası ve iş birliği konularında somut adımlar atmayı hedefliyor.

29.11.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika yerel yönetimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Artİstanbul Feshane'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan iki gün sürecek uluslararası toplantı, bölgedeki şehir liderlerini ortak bir gelecek vizyonu etrafında birleştirerek somut iş birliği yollarını tartışmaya açmayı; barış inşası, iş birliği ve şehir diplomasisi gibi kritik başlıklarda yerel yönetimlerin rollerini gündeme taşımayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde; 12-14 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Barış ve İş Birliği için Belediye Başkanları Toplantısı" bölgenin önde gelen şehirlerinin belediye başkanları ve valilerini bir araya getirecek.

Günümüzde şehirlerin toplumsal ve ekonomik yapısını derinden etkileyen çatışmalar ve gerilimler, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi çatışmalardan yoğun şekilde etkilenen bölgelerde, şehirlerin çözüm üretme kapasitesini giderek daha önemli hale getirdi. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan Artİstanbul Feshane'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan toplantı, yerel yönetimlerin barış ve iş birliğini güçlendirme potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor. İki gün sürecek uluslararası toplantı, bölgedeki şehir liderlerini ortak bir gelecek vizyonu etrafında birleştirerek somut iş birliği yollarını tartışmaya açmayı; barış inşası, iş birliği ve şehir diplomasisi gibi kritik başlıklarda yerel yönetimlerin rollerini gündeme taşımayı hedefliyor. Toplantının tartışma konuları arasında, şehirlerin yalnızca barış inşasında değil, aynı zamanda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesindeki kilit rolleri, şehir diplomasisinin çatışma bölgelerinde karşılaştığı zorluklar, bu süreçlerin önündeki yapısal engeller ve bu engellerin aşılmasına yönelik yenilikçi çözümler de ele alınacak.

Toplantının gündeminde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirleri ile diğer dünya şehirleri arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek için atılacak somut adımlar da yer alıyor. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin ulusal hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumla daha etkin iş birliği yapmalarını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Kuzey Afrika, Diplomasi, Orta Doğu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Barış ve İş Birliği için Belediye Başkanları Toplantısı' Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Barış ve İş Birliği için Belediye Başkanları Toplantısı' Düzenlenecek - Son Dakika
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