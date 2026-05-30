İstanbul'da Bayram Coşkusu

30.05.2026 14:43
Kurba Bayramı'nın son gününde İstanbul sahilleri ve parkları dolup taştı, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde ve millet bahçelerinde güzel havanın tadını çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, bayramın son gününde sahillere ve kentin önemli uğrak noktalarına akın etti.

Sahillerde, millet bahçelerinde ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar, yürüyüş ve piknik yaptı.

Salacak Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar, Kız Kulesi'nin karşısındaki banklarda oturarak dinlendi.

Bazı kişiler Boğaz manzarası eşliğinde balık tutup fotoğraf çektirirken, bazıları da sahil hattında yürüyüş ve koşu yaptı.

Kuzguncuk Sahili'ne gezmeye gelen Mahmut Hanbasan, "İstanbul'da Boğaz'ı turkuaz renkte görmek sanki bayramda bize verilmiş bir hediye gibi oldu, bayramı daha da değerli kıldı. Havaların güzel olması da işimize yaradı." ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir bayram geçirdiklerini kaydeden Büşra Gündüz de "Biz de son günün tadını çıkarmak için Boğaz'a geldik. Boğaz'ın rengi çok güzel olmuş. Bu renk güzel bir bayram hediyesiydi, biz de keyfini çıkardık." dedi.

Aileleriyle Caddebostan Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar, yeşil alanlarda piknik yaptı. Çocuklar ve gençler ise sahil hattı boyunca bisiklet, paten ve kaykay sürdü.

Maltepe Sahili'nde bazı aileler, yanlarında getirdikleri masa ve kamp sandalyeleriyle gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Arkadaşlarıyla voleybol oynayan Enver Gökçebaş, "Bayram tatilinin son gününü arkadaşlarla burada geçirmek istedik. Adalar'ı ve denizi izleyip, spor yapıp zamanımızı geçiriyoruz. Ailelerimiz de piknik alanındalar." diye konuştu.

Kartal ve Pendik sahillerine gelenler de yeşil alanlarda piknik yapıp, güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar, Pendik sahilindeki oyun alanında aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Tatilini Adalar'da geçirmek isteyenler, Kabataş'taki vapur iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

Sarıyer Sahili'nde de bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları yürüyüş yaptı.

Arkadaşlarıyla balık tutmak için Rumeli Hisarı Yahya Kemal Caddesi'ni tercih eden Bilal Özdemir de "Hava kafa dağıtmak için çok güzel. Deniz de temiz, bol bol istavrit var." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
