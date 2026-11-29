İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026 kapsamında "BilAraby: Kendi Bilgisini Üreten Bir Bölge" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Katar Vakfı Stratejik Girişimler ve Programlar İcra Direktörü Hişam Nurin'in üstlendiği panele, Cezayir asıllı Kanadalı teknoloji girişimcisi Beşir Halimi ve sosyal medya platformu UpScrolled'un kurucusu Filistinli girişimci Isam Hicazi konuşmacı olarak katıldı.

Halimi, 1978'de bilgisayar bilimleri öğrencisiyken Cezayir'deki ailesi için bilgisayarda Arapça bir bayram tebriği yazmak istemesinin bilgisayarları Arapçalaştırma çalışmasına önayak olduğunu ifade etti.

Arapça harflerin kelime içindeki yerlerine göre biçim değiştirdiğini ve yazının sağdan sola ilerlediğini hatırlatan Halimi, harflerin doğru biçimde görüntülenmesini sağlayan bir yöntem geliştirdiklerini belirtti.

Halimi, tebrik kartıyla başlayan çalışmanın zamanla bir şirkete dönüştüğünü, ancak bankaların projeyi finanse etmeyi reddettiğini ve fuarlarda ürünü gören bazı müşterilerin İngilizcenin kendilerine yettiğini söylediğini aktardı.

Halimi, geliştirdikleri Arapçalaştırma teknolojisinin Microsoft ile yaptıkları anlaşmanın ardından yaygınlaştığını söyledi.

O dönemdeki güçlüğün bilgisayarda Arapça yazılamaması olduğunu vurgulayan Halimi, "İlk aşamada zorluk, bilgisayarın Arapça yazmasını sağlamaktı. Bugün ise bilgisayarın Arapça anlamasını ve düşünmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halimi, yapay zekanın bölgenin dilini, kültürünü ve tarihini göz önünde bulundurarak doğrudan Arapça bilgi üretebilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze paylaşımlarından UpScrolled'a

Hicazi, Gazze'ye ilişkin paylaşımlarını görüp görmediklerini Avrupa, ABD ve Avustralya'daki arkadaşlarına sorduğunu, yaşadığı bu deneyimin insanların görüşlerini kaygı duymadan paylaşabileceği bir platform kurma kararında etkili olduğunu söyledi.

Hicazi, "Bir boşluk olduğunu hissettim. Bu boşluğu doldurmamız gerekiyordu." dedi.

Platformun kullanıcı sayısının 2,5 milyona ulaştığını söyleyen Hicazi, ilginin önemli bir bölümünün Arap dünyası dışından gelmesinin kendisini şaşırttığını kaydetti.

Kullanıcıların ifade özgürlüğü ve platform kurallarının herkese eşit uygulanması gibi nedenlerle UpScrolled'u tercih ettiğini savunan Hicazi, bölgedeki gençlerin kurduğu teknoloji girişimlerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Hicazi, yaygın yapay zeka modellerinin eğitiminde Arapça verilerin sınırlı kalmasının, bölgenin tarihine ve güncel meselelerine ilişkin yanıtları etkilediğini örneklerle anlattı.

Açık kaynaklı modellerin bölgedeki mevcut altyapıda çalıştırılabileceğini belirten Hicazi, bu yolla kurumların kendi verileri üzerinde daha fazla denetim sağlayabileceğinin altını çizdi.