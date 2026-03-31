İstanbul'da bir polisin şehit olduğu kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

31.03.2026 13:40
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir polis memurunun şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının bariyerlere çarpması sonucu bir polisin şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, aynı yönde seyreden 34 EYG 499 otomobilin, polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şehit polis memuru Mustafa Aydın için bugün 15.45'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Aydın'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Ne olmuştu ?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:02:31. #7.13#
