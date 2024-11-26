İstanbul'da Bombalı Eylem Hazırlığı Yapan 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Bombalı Eylem Hazırlığı Yapan 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı

İstanbul\'da Bombalı Eylem Hazırlığı Yapan 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü üyelerinin bombalı eylem hazırlığında olduklarına dair bilgi alarak operasyon düzenledi. İki şüpheli yakalanırken, evde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

26.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:22
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İstanbul'da bombalı eylem için hazırlık yapan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde bomba yapmaya çalıştıkları, bu sebeple bazen evden ufak çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgi aldı. Ekipler, bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Bekir El Kürdi kod adlı bir sosyal medya kullanıcısı 'düdüklü tencere içine nasıl bomba yerleştirilir' diye bazı platformlarda soru sorunca TEM ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. Ekipler, Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını belirledi. Ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

EVE OPERASYON

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyal elde geçirildi.

CEZAEVİNDE KİMYA KİTAPLARI İSTEDİ

Öte yandan şüphelilerin yakınlarından alınan bilgilere göre kaldıkları evden zaman zaman patlama sesleri geldiği, şüphelilerden Diyar Kılıç'ın cezaevindeyken ailesinden kimya ile ilgili kitaplar istediği, cezaevinden çıktıktan sonra siyah kıyafet ve maskeyle pozlar verdiği, bu fotoğrafları eylemden sonra vereceği pozlar için prova olarak çektirdiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bombalı Eylem Hazırlığı Yapan 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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