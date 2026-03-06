İstanbul'da 'Casperlar' Çetesi Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da 'Casperlar' Çetesi Operasyonu

06.03.2026 15:31
Kurşunlama eylemlerine karışan 5 'Casperlar' üyesi gözaltına alındı, tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da kurşunlama eylemlerine karıştığı tespit edilen, "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı "Casperlar" silahlı suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirilen yağma amaçlı kurşunlama eylemlerinde yer aldıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine, 1'i 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı aramalarda, eylemlerde kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

15:40
