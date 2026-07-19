İstanbul\'da Çekirge Paniği

İSTANBUL'da bazı ilçelerde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında paniğe neden oldu. Çekirgelerin evlerin balkon, pencere ve bahçelerine girdiğini görenler yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, bir kişinin yakaladığı çekirgeyi kavanozda marulla beslediği anlar yer aldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülen büyük boyutlardaki çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında tedirginlik yarattı. Özellikle akşam saatlerinde binaların açık olan pencerelerinden iş yerlerine ve evlere giren, balkon ile bahçelere konan çekirgeler nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi sanal medyadan paylaşımda bulundu. Görüntülerde, çekirgelerin pencerelerde ve duvarlarda uzun süre hareketsiz durduğu görüldü.

KAVANOZA KOYDUĞU ÇEKİRGEYİ MARULLA BESLEDİ

Evinde yakaladığı çekirgeyi cam kavanozun içine koyan bir kişinin, çekirgeyi marul yapraklarıyla beslediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.