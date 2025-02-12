İstanbul'da Çin Temalı Yayıncılık Buluşması - Son Dakika
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İstanbul'da Çin Temalı Yayıncılık Buluşması

10. İstanbul Yayımcılık Buluşmaları'nda odak ülke Çin, kültürel etkileşim artacak.

12.02.2025 17:31
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İSTANBUL, 12 Şubat (Xinhua) -- Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, 25-27 Şubat tarihlerinde 10'uncusu düzenlenecek İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nın bu yılki "odak ülkesinin" Çin olduğunu açıkladı.

Birliğin organizasyon komitesi başkanı Muhammed Ağırakça, salı günü düzenlenen basın toplantısında zengin edebi gelenekleri ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimin artan önemi nedeniyle odak ülke olarak Çin'in seçildiğini söyledi.

Ortak kültürel ve edebi mirasları aracılığıyla iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Ağırakça, "Yayıncılar olarak birbirimiz için çevirisini yapacağımız kitapları heyecanla bekliyoruz. Etkinlikte birçok eserin ortaya çıkışına tanıklık edeceğiz. Pek çok yayıncımız bunun için hazırlık yapıyor" dedi.

Ağırakça, etkinlikte canlı şekilde sergilenecek Çin temalı stantlarda hem geleneksel hem de modern Çin sanatı, Çin yemekleri ve Çin'e özgü performansların etkileşimli gösterimlerle sunularak katılımcılara zengin bir kültürel deneyim yaşatacağını ifade etti.

Katılımcıların Çinli temsilcilerle birebir görüşebilecekleri özel oturum ve ağ kurma fırsatları sunacak olan etkinlik, yayıncılık sektöründeki kültürel etkileşim ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak.

Bu yılki programa 120'si Türkiye'den olmak üzere 75 ülkeden 378 yayıncının katılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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