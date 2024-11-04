İstanbul'da DEAŞ'a İçin Operasyon: 34 Gözaltı, 23 Tutuklama

Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ünün tutuklandığı soruşturmada, örgütün sözde tüzüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ bünyesinde "Ahidder" adı altında sözde illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunan şüphelilere ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ahidder'in örgüt içindeki kuralları belirleyen, "cemaat tüzüğü" olarak adlandırdıkları sözde metin soruşturma dosyasına girdi.

Derneğin çalışma birimlerinin teşkilat, maliye, eğitim, medya ve davet olduğu, örgütte görev almak isteyen kişilerden "ahid" adı altında en az 500 lira olmak üzere para toplandığı, örgüt üyelerinin ise yeteneğine göre birimlerde görevlendirildiği belirlendi.

Birimlerin başına "genel emir" tarafından birim sorumluları atandığı, her birimin 2 haftada bir toplantı yapması gerektiği ifade edilen sözde metinde, cemaat mensuplarının 5 yıl süren ev ders gruplarına katılmak ve üyelerin tüzük ile çalışma kurallarına uymak zorunda olduğu kaydedildi.

Metinde, örgüt üyelerinin, grup halinde tutuklandıkları zaman başlarında sorumlu üye varsa ona itaat etmesi, sorumlu yoksa içlerinden bir üyenin "cezaevi emiri" olarak seçilmesi gerektiği yer aldı.

Örgütün "şeri" ve "disiplin" olmak üzere iki kurulu bulunduğu, şeri kurulun örgütün karar merci olduğu ifade edilen sözde tüzükte, disiplin kurulunun örgütün genel işleyişine ve kurallarına aykırı davranan üyeleri nasihat ve ceza yöntemiyle ıslah etmeyi sağlayan yapısı anlatıldı.

Örgütçe mahrem kabul edilen sözde tüzükte, iddianamelerin mahrem sayıldığı gerekçesiyle cezaevi emirinden izinsiz şekilde dosyadaki şüphelilerle paylaşılmadığı da ifade edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemeye ilişkin tespitlere de yer verildi.

Dijital materyallerde, Yahudilere ve ibadethanelerine yönelik tehdit içerikli konuşmaların olduğu belirlendi.

Ahidder soruşturması

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde "Ahidder" adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkarmıştı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 10'u hakkında imza atma yükümlülüğü, 1'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.