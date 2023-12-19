İstanbul\'da DEAŞ finansmanı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ve yakınlarına iletilmek üzere maddi yardım toplayan ve finans sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.