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İstanbul'da DEAŞ finansmanı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ finansmanı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terörizmin finansmanını önleyen kanuna muhalefet ettiği ve silahlı terör örgütüne üye olduğu belirtiliyor. Ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi.

İstanbul\'da DEAŞ finansmanı operasyonu: 6 gözaltı
19.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:07
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ve yakınlarına iletilmek üzere maddi yardım toplayan ve finans sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ finansmanı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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