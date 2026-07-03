İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Tutuklama

03.07.2026 22:21
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheliden 17'si tutuklandı, 22'si serbest.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; İstanbul'da DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen taksici Muhammed Orhan Küçük isimli şüphelinin, DEAŞ terör örgütü yanlısı şüphelilere sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal dernek ve mescitte dersler ve sohbet düzenlediği, fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı, örgüt mensuplarının dini konular üzerine radikal söylemlerde bulunduğu, illegal mescide üye kazandırmak amacıyla davet çalışması yürüttüğü, devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu yönünde söylemlerde bulunduğu tespit edildi. İstanbul'da 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 43 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve silaha el konuldu.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

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