İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, istihbari bilgilere dayanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

16.05.2024 09:15
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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