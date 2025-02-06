İstanbul'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL)- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılında, İstanbul Valiliği koordinasyonunda eş zamanlı olarak tüm okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndaki tatbikata katılan Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tatbikat sırasında öğrencilerle birlikte "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaptı.

Öğrenciler, "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaparak olası bir deprem anında kendilerini koruma pratiği gerçekleştirdi. Ardından, MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi) ve SAK (Silivri Arama Kurtarma) ekipleri eşliğinde tahliye tatbikatı yapıldı. Ekipler, öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye ederek afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

"Herkesin afet bilinci kazanması gerekiyor"

Afet bilincinin toplumun her kesimine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Gencinden yaşlısına herkesin afet bilinci kazanması gerekiyor. Her can çok kıymetli. Özellikle çocuklarımız bizim için çok değerli. Onların güvenli bir ortamda büyümesi ve afet anında doğru refleksleri gösterebilmeleri hayati önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla hem öğrencilerimizi bilinçlendiriyor hem de olası bir afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi olarak afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, ilçe genelinde SAK eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimlerinin sürdüğünü ifade etti.