İstanbul'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında İstanbul'da tüm okullarda eş zamanlı deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da etkinliğe katılarak öğrencilere afet bilinci kazandırmanın önemini vurguladı.

06.02.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılında, İstanbul Valiliği koordinasyonunda eş zamanlı olarak tüm okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndaki tatbikata katılan Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tatbikat sırasında öğrencilerle birlikte "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaptı.

Öğrenciler, "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaparak olası bir deprem anında kendilerini koruma pratiği gerçekleştirdi. Ardından, MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi) ve SAK (Silivri Arama Kurtarma) ekipleri eşliğinde tahliye tatbikatı yapıldı. Ekipler, öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye ederek afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

"Herkesin afet bilinci kazanması gerekiyor"

Afet bilincinin toplumun her kesimine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Gencinden yaşlısına herkesin afet bilinci kazanması gerekiyor. Her can çok kıymetli. Özellikle çocuklarımız bizim için çok değerli. Onların güvenli bir ortamda büyümesi ve afet anında doğru refleksleri gösterebilmeleri hayati önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla hem öğrencilerimizi bilinçlendiriyor hem de olası bir afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi olarak afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, ilçe genelinde SAK eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Kahramanmaraş, İstanbul, Güvenlik, Silivri, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.