İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

14.07.2026 10:57
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli dolandırıcılıkla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçlarını işleyen 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yediemin otoparklarında haciz veya yakalama şerhlerinden dolayı muhafaza altında bulunan araçların parçalandığı iddiası üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takipler ile çeşitli kurumlardan elde edilen delillerde şüphelilerin, yediemin otoparklarında söz konusu araçları parçaladıkları, ihaleden satın aldıkları bu araçların eski parçalarını tekrar taktıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin, bazı araçların parçalarını icradan satın alan son alıcılara sattığı, bazılarını da çıkma-yedek parça olarak sattıkları tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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