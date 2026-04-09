İstanbul'da Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı

09.04.2026 11:03
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı kadınlardan 2 milyon lira çaldı.

İstanbul'da, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp iki kişinin 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile 140 bin lirasını alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.G. (75) ve H.H. (76) isimli 2 mağdur kadının kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle 2 milyon liralık ziynet eşyası ile 140 bin lirayı elden teslim ederek dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Çalışmalarda kimlik bilgisi tespit edilen R.A. (25) yakalandı.

Daha önce çeşitli suçlardan 40 kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

