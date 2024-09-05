İstanbul'da Asayiş Uygulaması: 385 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Asayiş Uygulaması: 385 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında 203 noktada yapılan asayiş denetimlerinde 385 şüpheli gözaltına alındı. 1481 polisin katıldığı uygulamada, 281 bin 267 kişinin genel bilgi taraması gerçekleştirildi. 42 ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda para ele geçirildi. 40 bin 746 araç kontrol edilirken, birçok kişiye idari işlem yapıldı ve toplamda 814 bin lira trafik cezası kesildi.

05.09.2024 11:49
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İstanbul'da düzenlenen asayiş uygulamasında farklı suçlardan arandığı belirlenen 385 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00 saatleri arasında kentte 203 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1481 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1121 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 281 bin 267 kişinin genel bilgi taraması gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan arandığı tespit edilen 385 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Uygulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 175 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 125 fişek, 1 kilo 265 gram uyuşturucu, 103 uyuşturucu hap ile bundan elde edildiği tespit edilen 36 bin 760 lira ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulama kapsamında halka açık 304 yer de denetlendi.

Denetimlerde, idari işlem yapılan 30 kişiye 109 bin 445 lira para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 40 bin 746 araç ve 4 bin 237 motosiklet kontrol edilirken, 3 bin 482 araç ve motosiklet ile 67 sürücüye işlem yapıldı, 6 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, sürücülere 814 bin 162 lira trafik cezası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Asayiş Uygulaması: 385 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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