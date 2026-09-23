İstanbul'da fon soruşturmasında 5 şüpheli hakimlik kararıyla tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da fon soruşturmasında 5 şüpheli hakimlik kararıyla tutuklandı

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İstanbul\'da fon soruşturmasında 5 şüpheli hakimlik kararıyla tutuklandı
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Fon soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 5 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'da fon soruşturmasında 5 şüpheli hakimlik kararıyla tutuklandı - Son Dakika
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