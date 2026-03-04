İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı: 64 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı: 64 Gözaltı

04.03.2026 16:46
İstanbul'da yasa dışı forex sistemine yönelik operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların Şişli'deki bir firmada yasa dışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediklerini tespit eden ekipler, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiklerini ortaya çıkardı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 64 şüpheliyi yakaladı.

Adresteki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, yurt dışında bulunan mağdurların tespitine yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol aracılığıyla gerekli bilgi taleplerinde bulunulduğu, hem yurt içinde hem de yurt dışında mağdur tespit çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

