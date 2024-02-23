İstanbul'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul\'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerine el konulması amaçlanmaktadır. Operasyon, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi ve 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi ve savcılık sorgularının ardından 8 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.02.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, fuhuşla mücadele kapsamında mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerine el konulması amacıyla soruşturma başlatıldı.

Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement