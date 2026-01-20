'Gelenekselin İzinde İstanbul Iı' Sergisi Panorama 1453'te Açıldı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı Panorama 1453 Tarih Müzesi, "Gelenekselin İzinde İstanbul II" sergisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'a dair görsel hafızanın ikinci durağı niteliğindeki sergi, bugün ziyarete açıldı ve 22 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergiler Koordinatörü Özlem Çolakoğlu, "Sömestir dönemi içerisinde de cuma, cumartesi ve pazar günleri gençlere ve çocuklarımıza yönelik ücretsiz etkinliklerimiz bulunuyor" dedi.

Kültür AŞ'nin koleksiyonundan seçilen ve "İstanbul'un yüzü" teması etrafında hazırlanan özel seçkide minyatür, hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel Türk sanatlarının çağdaş yorumları yer alıyor. Farklı tekniklerle hazırlanmış 18 eserden oluşan koleksiyonda, İstanbul'un yüzü şehrin değişen ritmiyle değil, süreklilik gösteren kültürel ruhuyla ele alınıyor.

Geleneksel sanatlarla çağdaş anlatının buluşması

Sergi, usta sanatçıların çalışmalarından oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor. Eserlerde İstanbul kimi zaman renklerin akışında, kimi zaman estetik bir satırda, kimi zaman da boşluğun yarattığı mekanda izleyiciyle buluşuyor. Gelenek ile güncel arasındaki mesafeyi kısaltan sergi, ilkinin kurduğu bağın üzerine yeni bir bağ daha ekleyerek süreklilik duygusunu derinleştiriyor.

Serginin, İstanbul'a duyulan aidiyet, özlem ve kültürel yakınlığın çoğalan bir ifadesi olduğu belirtilirken; kentin farklı katmanlarına açılan bir bakış sunduğu ifade ediliyor. Sergi boyunca İstanbul'un tarihsel ve düşünsel katmanları geleneksel tekniklerle modern bir dile taşınıyor.

"İlk serginin bağlamını derinleştiren bir seçki"

Sergiler Koordinatörü Özlem Çolakoğlu, seçkinin yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün Kültür AŞ'nin koleksiyonuna ait İstanbul'un yüzü temalı özel seçkisinden oluşan on sekiz esere yer verdiğimiz sergimizde bulunuyoruz ve bugün bunu açmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Sergimizin içerisinde usta isimlerin ellerinden çıkan geleneksel Türk sanatına ait minyatür, tezhip, hat ve ebru sanatlarından oluşan tam bir seçkiye yer veriyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu seçki ilkinin bağlamını daha da derinleştiren bir sergi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'u farklı açılardan ele alınan ve farklı tekniklerle bir arada bulundurduğumuz 18 eseri burada görmüş oluyoruz. Şu anda bulunduğumuz Panorama 1453 tarihi müzesi panoramik yapısıyla dünyadaki benzerlerinin arasında ilk olma özelliği taşıyor. Kültür AŞ'ye ait olan müzemiz pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaretçilere açık. Şu anda sömestir dönemi içerisinde de cuma, cumartesi ve pazar günleri gençlere ve çocuklarımıza yönelik ücretsiz etkinliklerimiz bulunuyor. Herkesi bu alana sergiyi ziyaret etmeye hem de etkinliklerimize katılmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelenekselin İzinde İstanbul II" sergisi 22 Mart tarihine kadar Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.