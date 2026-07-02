İstanbul'da Göçmen Gasbı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Göçmen Gasbı Operasyonu

02.07.2026 11:46
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Sanal medya üzerinden göçmenleri kandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sanal medya üzerinden 'Avrupa'ya götürme' vaadiyle ilan verip kandırdıkları göçmenleri TIR parklarında gasbeden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya platformları üzerinden göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollarla girişine, ülkede kalmasına ve Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçirilmesine yönelik ilanlar verildiği belirlendi. Suriye uyruklu oldukları ve kod isim kullandıkları belirlenen A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli kişilerin kendileriyle irtibata geçen kişileri Suriye uyruklu A.H. isimli şüpheliye yönlendirdikleri tespit edildi. A.H.'nin ise yasadışı göçmenleri otoyol üzerinde bulunan TIR park alanlarına getirdiği, devamında göçmenlerin üzerlerinde bulunan değerli eşyaları yağmaladıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik saat 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Göçmen Gasbı Operasyonu - Son Dakika

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