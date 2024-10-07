İstanbul'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 18 düzensiz göçmen teslim edildi.

07.10.2024 10:17
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İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları analiz ve takip çalışması sonucunda plakasını tespit ettikleri aracı Silivri'de durdurdu. Araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, şoför F.M. (21) ve bu kişilere rehberlik yaptığı belirlenen R.D. (31) gözaltına alındı.

Göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için göçmen kaçakçısıyla yaklaşık 4 bin 500 avro karşılığında anlaştıklarını belirleyen ekipler, 18 düzensiz göçmenin yakalandığı araca öncülük yapan başka bir araç olduğu bilgisine ulaştı. Bu aracı kullandığı tespit edilen F.E. (42) ise Esenyurt'ta evinde yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araç ile aramalarda ele geçirilen 3 cep telefonu ve 1 tel kesme makasına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M. R.D. ve F.E. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken, 18 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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