İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, hafriyat kamyonu şoförlerinin evrak ve belgelerini kontrol etti. Denetimlerde, taşıma izin ve kabul belgeleri olmadığı belirlenen kamyon sahiplerine para cezası kesildi.

09.08.2024 15:51
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İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle yaptıkları denetimlerde, hafriyat kamyonu şoförlerinin evrak ve belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde, taşıma izin ve kabul belgeleri olmadığı belirlenen kamyon sahiplerine para cezası kesildi.

Arnavutköy'de Germe- Baklalı yolu üzerindeki denetimlere katılan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, hafriyatın yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptıklarını söyledi.

Hafriyat taşımacılığının daha nizami yapılmasını amaçladıklarını belirten Erdinçler, taşıma izin belgesi ve taşıma kabul belgesi olmayanlara ceza uyguladıklarını dile getirerek, "Araç takip sistemleri bizim için önemli. Araçların hepsinde bu cihaz var. Bu cihazların aktif olup olmadığını da kontrol ediyoruz." dedi.

İBB'den yapılan açıklamada ise İstanbul genelinde 653 aracın denetlendiği belirtilerek, "Yapılan incelemede 9 aracın Taşıma İzin Belgesi olmadığı, 21 aracın Atık Taşıma Kabul Belgesi olmadığı, 52 aracın ise Araç Takip Sistemi'nin pasif olduğu tespit edilmiştir. Olumsuzluk tespit edilen araçlar için yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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