İstanbul'da Helikopterli Huzur Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Helikopterli Huzur Denetimi

İstanbul\'da Helikopterli Huzur Denetimi
19.06.2026 22:08
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İstanbul'da polis, 'Huzur İstanbul' kapsamında helikopter destekli denetim yaptı.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: DHA

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