İstanbul Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Başladı

13.05.2026 14:43
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 1. İstanbul Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde başladı. Kongrede, sağlık çalışanlarının fedakarlıkları ve Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısı vurgulandı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen kongrenin, "Yaşamın İlk Nefesinden Sağlığın Her Anına: Hemşirelik ve Ebelik" başlığıyla gerçekleşen açılış programında İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, teknolojik gelişmelerin, yerli ve milli yaklaşımların Türkiye'yi öne çıkardığını, bunun en iyi örneğinin ise savunma sanayisinde görüldüğünü söyledi.

Sağlıkta buna benzer başarı hikayesinin pandemide yazıldığını anlatan Gözen, "Bunun temelinde insan sevgisi var. İnsanı mutlu etme, ona huzurlu bir yaşam sürme, en muhtaç olduğu anda şefkat elini ona uzatabilmeyi gerektiriyor. Türk milletinin öz kültüründe de bu olduğu için bunu en güzel şekilde yansıtan sağlık sektörü ve onun fedakar çalışanlarıdır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise konuşmasının ana fikrinde Anadolu irfanıyla beraber Türkiye'nin dünyaya yaydığı sağlık hizmetinin, merhametinin ve yaklaşımının bulunduğunu dile getirdi.

Yalnızca doktor, hemşire ve ebe yetiştirmediklerini, anlayışlarının hizmet olduğunu kaydeden Güner, dünyanın 200 ülkesinden insanın şifa bulmak için İstanbul'a geldiğini, bu durumun da Türkiye'nin bütüncül bakış açısından kaynaklandığını kaydetti.

Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de sağlıkta bir devrim yaşandığını vurgulayarak, "Biz sadece hastanelerde, aile hekimliklerinde, dispanserlerde değil, her noktada vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu bakış açımızla sadece Türkiye'de değil, bütün ümmet coğrafyasında, yardım isteyen herkese elimizi uzatmış durumdayız. Bu aslında bir ekip işi. Eğer bugün 'Dünya sağlık başkenti İstanbul' diyorsak bu sizlerin eseri. Tedavideki başarılarımızı anlatmaya gerek yok. Yakın tarihte pandemide, depremde, her türlü noktada biz bunu ispatladık." diye konuştu.

İstanbul'da şu anda 45 bin hemşireyle hizmet verdiklerini aktaran Güner, hemşirelerin tüm zorlu koşullarda özveriyle çalıştıklarını anlattı.

Kongre, "Geçmişin İzinde, Geleceğin Nöbetinde: Bir Mesleğin Dönüşüm Yolculuğu", "Yaş Alma Sürecinde Hemşirelik ve Ebelik Rolleri/Niçin Yaşlı Dostu Olmalıyız?", "Sağlıkta Manevi Bakım Hizmetlerinde Kalite ve Sağlık Sistemiyle Uyum", "Akademik ve Klinik Perspektifle; Hemşirelik ve Ebelikte Mesleki Güçlenme ve Liderlik", "Tıp Hukuku Perspektifinden Hemşirelik ve Ebelik" ve "Sağlıkta Dijital Dönüşüm: Akıllı Sistemlerden Stratejik Olgunluğa" başlıklı oturumlarla iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

