İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan ve çaldığı otomobillerle birlikte yakalanan I.Ü.'nün 19 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

08.02.2025 13:56  Güncelleme: 15:49
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İSTANBUL'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan, evden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki otomobilleri çalan İ.Ü. (33) yakalandı. Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli İ.Ü.'nün 19 yıl yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş şube müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da çok sayıda ev ve otomobil hırsızlığı yapan bir şüphelinin peşine düştü. Yapılan incelemede şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin evlere girdikten sonra hızla hırsızlık yaparak kaçtığı görüldü. Polis bu görüntülerin izini sürerek önce şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli İ.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli İ.Ü.'nün daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu, ayrıca daha önce işlediği suçlardan toplam 19 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Emniyette yapılan sorgusunda şüphelinin 9 ayrı ev ve oto hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Otomobil, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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