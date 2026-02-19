İstanbul\'da İlk İftar Pide Kuyruğu

İSTANBUL'da ilk iftar öncesi vatandaşlar fırınların önünde yoğunluk oluşturdu. Beyoğlu'nda vatandaşlar uzun süre pide kuyruğunda bekledi.

İstanbul'da ilk iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun pide kuyruğunun yaşandığı yerlerden biri de Beyoğlu Kasımpaşa oldu. İftar öncesi pide almak isteyen vatandaşlar dakikalarca bekledi.